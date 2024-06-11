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В Москве может выпасть до 90% месячной нормы осадков

Вильфанд: до 90% месячной нормы осадков может выпасть в Москве до 14 июня

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве до вечера 13 июня может выпасть от 50 до 90% месячной нормы осадков. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дождь будет идти с вечера вторника, всю среду и все утро четверга, рассказал он.

«Они будут повсеместные и пульсирующие, то есть пройдет кратковременный дождь, усилится, затем небольшой перерыв, и опять усиление», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Прогнозируются грозы, температура при этом будет на 3-4℃ выше нормы. Кроме того, ожидается град и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Вильфанд подчеркнул, что норма осадков в Москве для июня близка к 80 мм, а выпадет от 40 до 70 мм влаги.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в Москве в течение всей недели будут идти дожди и ливни с грозами и градом. До конца недели количество осадков превысит месячную норму, сухая погода придет не раньше выходных, подчеркнул синоптик.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.

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