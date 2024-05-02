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Задержанный на Бали россиянин погнул решетки больницы и сбежал

На Бали задержанный за разбой и насилие россиянин погнул решетки и сбежал

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Depositphotos

На Бали правоохранители задержали россиянина Антона Симутова по подозрению в нанесении серьезного ущерба вилле и изнасиловании, но в ходе психологической экспертизы мужчина сбежал из балийской больницы, голыми руками погнув решетки палаты. Об этом сообщает местная газета RadarBali.

Согласно данным издания, эксцентричный мужчина жил на вилле в районе Бадунг, но внезапно отказался платить за аренду и устроил погром имущества на сумму около $5600. При этом на допросах 41-летний хулиган отвечал бессвязно и вообще вел себя, будто сумасшедший, поэтому его отвезли в больницу на психиатрическое обследование. Однако он погнул решетки госпиталя, совершил побег и скрывался на другой вилле в деревне Саванган.

По словам журналистов, впоследствии правоохранители окружили виллу и забрали оттуда упрямца.

Кроме того, гражданка Белоруссии написала заявление на россиянина, обвинив его в изнасиловании. В нем говорится, что Симутов «держал ее в плену, угрожал и издевался, после чего надругался».

В марте на Бали задержали гражданку России, которая не платила за туристические услуги.

Ранее блогер Айза призналась, что полтора года на Бали ходила без трусов.

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