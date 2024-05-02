В Иркутске школьник на спор проглотил магниты

Хирурги Ивано-Матренинской больницы Иркутска спасли 12-летнего мальчика, который на спор проглотил несколько магнитов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

12-летний школьник попал в больницу с подозрением на инородное тело в желудке. Выяснилось, что мальчик поспорил с друзьями и длительное время глотал магнитные шарики. Хирургам пришлось делать открытую операцию, чтобы извлечь инородные тела.

«Инородные тела привели к множественным перфорациям тонкой кишки и развитию перитонита. После оперативного лечения у таких пациентов, кроме значительного рубца на брюшной стенке, имеется еще и риск формирования спаечной кишечной непроходимости, что может потребовать проведения повторных операций даже в отдаленные сроки», — отметили в больнице.

Медики в очередной раз предупреждают родителей, что проглоченные магнитные шарики притягиваются друг к другу в организме и провоцируют образование пролежней на стенках кишечника, может развиться перитонит, требующий экстренного оперативного лечения.

Ранее врачи извлекли из желудка пятилетней девочки магнит с острым шурупом.