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В Иркутске школьник на спор проглотил магниты

В Иркутске спасли школьника, который на спор проглотил магниты

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Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Хирурги Ивано-Матренинской больницы Иркутска спасли 12-летнего мальчика, который на спор проглотил несколько магнитов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

12-летний школьник попал в больницу с подозрением на инородное тело в желудке. Выяснилось, что мальчик поспорил с друзьями и длительное время глотал магнитные шарики. Хирургам пришлось делать открытую операцию, чтобы извлечь инородные тела.

«Инородные тела привели к множественным перфорациям тонкой кишки и развитию перитонита. После оперативного лечения у таких пациентов, кроме значительного рубца на брюшной стенке, имеется еще и риск формирования спаечной кишечной непроходимости, что может потребовать проведения повторных операций даже в отдаленные сроки», — отметили в больнице.

Медики в очередной раз предупреждают родителей, что проглоченные магнитные шарики притягиваются друг к другу в организме и провоцируют образование пролежней на стенках кишечника, может развиться перитонит, требующий экстренного оперативного лечения.

Ранее врачи извлекли из желудка пятилетней девочки магнит с острым шурупом.

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