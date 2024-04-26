Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мединский назвал историю полем битвы за умы людей

Мединский призвал популяризировать собственное историческое наследие России

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

История — это поле битвы за умы людей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«От этого никуда не деться, это реалии. У каждого государства есть социальная политика, военная, культурная, а есть историческая. То есть это то, как государство видит себя в исторической ретроспективе, как оно взаимодействует с ученым сообществом, как оно финансирует или не финансирует исторические исследования, археологию, подготовку произведений культуры про историю», — отметил он.

По его словам, история — это не только артефакты и музеи, а еще и кино, литература, а также монументальная скульптура.

«Это все средства донесения исторических знаний, погружения людей в историческую тематику. Поэтому все государства действуют по-разному», — сказал Мединский.

По его мнению, у России есть огромное конкурентное преимущество перед многими молодыми нациями и государствами, которое заключается в объективно огромном историческом наследии.

Он подчеркнул, что у России тысячелетняя история государственности, причем в основе своей непрерывной.

«Если брать расчет непрерывности суверенитета, то, мы специально проводили такое исследование, при максимальной скромности Россия занимает второе место в мире после Британии по части непрерывного государственного суверенитета, а третьем на месте Швеция», — добавил он.

Поэтому, по его словам, России не нужно ничего выдумывать и фантазировать.

«Надо изучать и популяризировать то, что у нас есть — наше собственное историческое наследие», — сказал Мединский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами