Мединский назвал историю полем битвы за умы людей

История — это поле битвы за умы людей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«От этого никуда не деться, это реалии. У каждого государства есть социальная политика, военная, культурная, а есть историческая. То есть это то, как государство видит себя в исторической ретроспективе, как оно взаимодействует с ученым сообществом, как оно финансирует или не финансирует исторические исследования, археологию, подготовку произведений культуры про историю», — отметил он.

По его словам, история — это не только артефакты и музеи, а еще и кино, литература, а также монументальная скульптура.

«Это все средства донесения исторических знаний, погружения людей в историческую тематику. Поэтому все государства действуют по-разному», — сказал Мединский.

По его мнению, у России есть огромное конкурентное преимущество перед многими молодыми нациями и государствами, которое заключается в объективно огромном историческом наследии.

Он подчеркнул, что у России тысячелетняя история государственности, причем в основе своей непрерывной.

«Если брать расчет непрерывности суверенитета, то, мы специально проводили такое исследование, при максимальной скромности Россия занимает второе место в мире после Британии по части непрерывного государственного суверенитета, а третьем на месте Швеция», — добавил он.

Поэтому, по его словам, России не нужно ничего выдумывать и фантазировать.

«Надо изучать и популяризировать то, что у нас есть — наше собственное историческое наследие», — сказал Мединский.