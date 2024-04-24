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Мужчина напал на знакомого и нанес ему множество ударов ножом в Москве

В Москве мужчина напал на знакомого с ножом

В Москве мужчина напал на знакомого с ножом и нанес ему множество ударов. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 апреля у здания на улице Адмирала Руднева. Между двумя мужчинами произошел конфликт, и один из них напал на другого с ножом. Агрессор нанес своему оппоненту множественные колото-резаные ранения в область туловища.

«Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские, также допрошены свидетели произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении. По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1981 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия, ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее в Петербурге мужчина нанес подруге более 50 ударов ножом и кулаками и получил срок.

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