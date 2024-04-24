Юрист назвал наказание, которое грозит замминистру обороны РФ

Заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Об этом юрист Владислав Кочерин заявил в беседе с «Москвой 24».

К взятке в особо крупном размере относятся суммы, превышающие миллион рублей – в таком случае дело рассматривается по наиболее тяжкой части статьи 290 УК РФ, пояснил специалист.

«Наиболее строгая мера по этой статье – от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратного размера взятки <…>», – заявил Кочерин.

Помимо лишения свободы и штрафа обвиняемому могут запретить работать на определенных должностях, добавил юрист. Такое наказание считается дополнительным и может не назначаться, заключил он.

Напомним, накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. В Кремле сообщили, что о задержании доложено президенту.

Защита ранее заявила об отсутствии факта передачи взятки в деле замминистра обороны.