Блиновская погасит ущерб на 900 млн рублей

Блогер Елена Блиновская выразила готовность погасить ущерб в размере свыше 900 млн рублей при условии частичного снятия ареста с ее имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Блиновской Наталию Сальникову.

«Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с иного имущества для погашения недоимки», — заявила защитник блогера.

24 апреля в Мосгорсуде проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Блиновской.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее стал известен основной досуг Блиновской в СИЗО.