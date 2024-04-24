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Харьков полностью перестал производить электричество

Мэр Харькова сообщил, что город перестал генерировать электричество

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Телеграм-канал «khersonskaODA»

Харьков больше не производит электричество из-за существенных повреждений энергоинфраструктуры. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — сказал градоначальник.

Терехов объяснил это тем, что в населенном пункте были уничтожены все подстанции и ТЭЦ. В настоящее время в Харькове есть электричество, поступающее из других украинских регионов, однако дефицит слишком велик, и поэтому в городе ввели графики отключения света.

Мэр отметил, что электричество периодически перестает поступать как в жилые дома, так и на находящиеся в городе производства.

21 апреля Терехов рассказал, что графики отключения электроэнергии в Харьковской области не выдерживаются. Согласно его информации, это связано с тем, что во всем регионе зафиксирована перегрузка энергетической системы. Для того, чтобы исправить энергетическую ситуацию, республике необходимо специальное оборудование, которое не выпускается на территории Украины.

Ранее российские войска ударили по общежитию с военными ВСУ в Харькове.

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