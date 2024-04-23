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ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области

Сальдо: пять человек пострадали при обстрелах ВСУ Каховки в Херсонской области

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Каховка Херсонской области, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам чиновника, три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора. Они были доставлены в местную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, заявил он.

Также в результате атаки оказались повреждены дома, сгорел личный автомобиль, добавил губернатор.

23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) город Шебекино.

В этот же день Гладков рассказал, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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