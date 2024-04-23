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Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел ВСУ

Рогов: ВСУ открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Город Токмак в Запорожской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские военные обстреливают этот населенный пункт из РСЗО.

«Работает система ПВО», — написал Рогов.

Других подробностей он не привел.

15 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ в Токмаке. По его словам, в больницах после атаки ВСУ по городу остаются 12 человек с ранениями разной степени тяжести. Всего пострадали 28 человек.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что для ударов по Токмаку Вооруженные силы Украины применили бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами Североатлантического альянса.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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