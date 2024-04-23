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В Нижнем Новгороде монтажник получил травмы во время падения лифта в ТРЦ

В Нижнем Новгороде в ТРЦ упал лифт

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Haggardous50000/Shutterstock

Житель Нижнего Новгорода пострадал после падения лифта в торгово-развлекательном центре. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на Гострудинспекцию.

Инцидент произошел в ТРЦ «Океанис». Монтажник сорвался вниз вместе с лифтом и получил множественные травмы.

«Обстоятельства произошедшего и наличие трудовых отношений с пострадавшим устанавливается», — сообщается в публикации.

До этого в пермской больнице упал лифт с пассажирами. По версии правоохранителей, лифтерша запустила в кабину сразу 15 пассажиров, среди них были сотрудники и пациенты. Таким образом, максимальный вес в 1000 килограмм был превышен.

В результате в какой-то момент лифт увеличил скорость, позже он остановился, не доехав до первого этажа. В кабине пострадали пять пациентов.

Суд признал лифтершу виновной и приговорил к одному году ограничения свободы.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина угрожал соседу гранатой в лифте.

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