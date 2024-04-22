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Пилоты самолета предотвратили катастрофу в аэропорту Внуково

Пилоты самолета предотвратили аварию на взлетной полосе аэропорта Внуково

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Shutterstock

Пилоты самолета, следовавшего из Грозного в Москву, предотвратили аварию в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Борт собирался уже приземлиться, когда пилоты увидели, что на полосу 06 выехал другой самолет. Выяснилось, что воздушное судно направлялось в Душанбе, экипаж не услышал указания диспетчера по радиочастоте, поэтому они не уступили полосу самолету из Чечни.

Экипаж рейса из Грозного вовремя это заметил, борт увели на второй круг в небе над аэропортом. Решение позволило избежать аварии на взлетной полосе.

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