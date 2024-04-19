Молния повредила взлетную полосу в аэропорту Владикавказа

Аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрылся на кратковременный ремонт по причине того, что после удара молнии на взлетно-посадочной полосе образовалась яма. Об этом сообщает Росавиация.

«Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы.

До этого аэропорт Владикавказа закрыли на прилет и вылет из-за плохих метеорологических условий.

19 апреля проезд всего автотранспорта на участке Владикавказ — Нижний Ларс запретили из-за схода лавины в Грузии.

19 апреля стало известно, что аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах на 48 часов ограничил количество принимаемых самолетов из-за обрушившихся на город сильных дождей. Отмечалось, что все службы аэропорта прилагают необходимые усилия для оказания поддержки пассажирам, пострадавшим от задержки рейсов.

Ранее аэропорты Ирана возобновили работу после израильской атаки.