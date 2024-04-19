Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней

МВД предложило разрешить следователям приостанавливать денежные переводы

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

В пресс-центре МВД России заявили, что следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что инициативу оформили в МВД в рамках проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Она предполагает внести дополнение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дающий возможность следователю с согласия руководства в случаях, которые не терпят отлагательств, при наличии оснований полагать, что банковские счета, электронные денежные средства использовались в преступной деятельности.

До этого МВД России предоставило проект закона, в котором предложило разрешить следователям и дознавателям в рамках уголовного дела получать данные о телефонных звонках в течение 10 дней, до решения суда.

До этого газета «Ведомости», ссылаясь на законопроект Минцифры, писала, что иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать SIM-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

Ранее суд назначил россиянке компенсацию за навязчивые звонки коллекторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами