Следователям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней

В пресс-центре МВД России заявили, что следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что инициативу оформили в МВД в рамках проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Она предполагает внести дополнение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дающий возможность следователю с согласия руководства в случаях, которые не терпят отлагательств, при наличии оснований полагать, что банковские счета, электронные денежные средства использовались в преступной деятельности.

До этого МВД России предоставило проект закона, в котором предложило разрешить следователям и дознавателям в рамках уголовного дела получать данные о телефонных звонках в течение 10 дней, до решения суда.

До этого газета «Ведомости», ссылаясь на законопроект Минцифры, писала, что иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать SIM-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

Ранее суд назначил россиянке компенсацию за навязчивые звонки коллекторов.