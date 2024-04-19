В Подмосковье неизвестный напал с бутылкой на девушку и избил

В Московской области ищут мужчину, который напал на девушку с собакой в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах с места инцидента заметно, как 19-летняя работница зоомагазина вечером заходит в подъезд с животным и придерживает дверь для мужчины, который идет за ней. Спустя пару секунд неизвестный разбивает бутылку о голову пострадавшей и набрасывается с кулаками.

Собака местной жительницы испугалась, бросилась на дверь и избегала мужчину. Сам нападавший выбежал из подъезда и скрылся, испуганное животное также оказалось на территории ЖК.

После инцидента вместе с матерью пострадавшая обратилась в полицию. Девушка также собрала осколки бутылки, затем передала их сотрудникам МВД, которые проведут экспертизу. На данный момент правоохранители проводят проверку.

В беседе с журналистами местные жители рассказали, что этого мужчину ранее не видели.

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