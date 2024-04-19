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Россиянке диагностировали заражение крови из-за забытой на 10 лет внутриматочной спирали

В Подмосковье врачи спасли пациентку, проносившую внутриматочную спираль 10 лет

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Pixabay

Москвичка попала в больницу из-за внутриматочной спирали, которую она установила десять лет назад. Об этом сообщает Минздрав региона.

Женщину госпитализировали в Люберецкую больницу с жалобами на боль в животе. Во время обследования выяснилось, что у женщины установлена спираль. Этот предмет можно носить не более пяти лет.

«Женщина забыла про нее, и в итоге спираль привела к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса», – сообщили в ведомстве.

Пациентке диагностировали заражение крови. Прежде, чем удалить проблемный элемент, медики провели антибактериальную терапию. Только после этого россиянке смогли провести манипуляцию.

Пациентку уже выписали. На данный момент она чувствует себя хорошо.

До этого в Подмосковье врачи прооперировали мужчину с увеличенной в 20 раз простатой. Пенсионер заметил у себя проблемы с мочеиспусканием и боли. Выяснилось, что на процессы влияла аденома простаты. Чтобы избавиться от недуга, мужчине пришлось пережить две операции.

Ранее в Набережных Челнах врачи удалили пациенту опухоль и более 150 камней.

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