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В Подмосковье проверят территории с борщевиком

Земельный контроль Подмосковья осмотрит около 10 тысяч участков с борщевиком

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Pixabay

Земельные инспекторы Подмосковья осмотрят территории, на которых есть риск возникновения борщевика, а также участки, где он рос в 2023 году, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, всего будет осмотрено около 10 тыс. земельных участков.

«Ликвидация борщевика на территории Подмосковья является одной из основных задач», — сказала она.

Адагимова добавила, что при появлении первых ростков борщевика на своих участках собственникам и арендаторам необходимо купировать все очаги.

По ее словам, в 2023 году земельные инспекторы выявили 12 тыс. участков с борщевиком.

В прошлом году, по словам министра, очаги произрастания опасного сорняка были обнаружены на 12 тыс. участков.

Всего с 2019 года земельные инспекторы осмотрели 725 тыс. участков. На 34,4 тыс. из них был выявлен борщевик.

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