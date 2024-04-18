В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление агентства по словам гендиректора Рафаэля Гросси.

«Международное агентство по атомной энергии было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции, которая не привела к разрушениям и жертвам», — отмечается в документе.

В агентстве подчеркнули, что это уже третья атака на учебный центр за последнее время. По словам представителей ЗАЭС, сегодняшний беспилотник был «нейтрализован». Другие подробности инцидента они не привели.

16 апреля российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее в МИД подтвердили, что Гросси планирует в скором времени посетить Россию.