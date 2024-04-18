В Белоруссии жена заявила, что муж не принадлежит ей полностью и метнула в него нож

В Белоруссии мужчина попал в больницу после ссоры с супругой. Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

Инцидент произошел в Щучине. По данным источника, после возвращения главы семьи домой, женщина устроила ему несколько сцен ревности. После этого жена заявила, что возлюбленный не принадлежит ей полностью.

«На словах она не остановилась – горожанка схватила нож и метнула в супруга», – сообщается в публикации.

Нож попал в область колена. После произошедшего мужчина оперативно обратился в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. Врачи сообщили о произошедшем в милицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого повреждения.

До этого в Саранске пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой. По версии правоохранителей, пожилой мужчина отдал внуку емкость с бензином, спички и перчатки. Предполагалось, что юноша обольет подоконник и сможет поджечь. В результате в помещении произошел пожар и взрыв.

Ранее в Москве мужчина напал с ножом на своих мать и бабушку.