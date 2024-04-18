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На Украине трех депутатов Госдумы приговорили к 15 годам тюрьмы

СБУ: на Украине трех депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

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В управлении Службы безопасности Украины (СБУ) по Тернопольской области заявили, что суд вынес заочные приговоры трем депутатам Государственной думы Российской Федерации. Об этом сообщается в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о депутатах Викторе Казакове, Георгии Карлове и Анатолии Карпове. В СБУ утверждают, что в феврале 2022 года парламентарии поддержали решении о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Суд в отношении депутатов возбудил дела по статье Уголовного кодекса Украины «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Российских парламентариев заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

До этого суд вынес решение по делу украинского генерала, заочно приговорив мужчину к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки Донецкой народной республики (ДНР).

В 2015 году бригадный генерал Сергей Баранов и командир 1-го дивизиона бригады Виктор Юшко отдали приказ обстрелять город Горловка из реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Град» и других артиллерийских систем.

Ранее россиянин оказался в колонии за попытку вступить в ВСУ.

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