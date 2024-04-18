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На севере Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат

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Uwe Anspach/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Турции в провинции Токат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Природный катаклизм произошел около 18.11 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Очаг сейсмического явления залегал около города Сулусарай на глубине шести километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В ночь на 18 апреля в Японии произошло землетрясения магнитудой 6,4, в результате чего пострадали как минимум восемь человек. Они получили незначительные травмы, в основном ссадины и ушибы от падений, в префектурах Айти, Коти и Осака на юго-западе страны, где были ощутимы сильные подземные толчки.

31 марта турецкие сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе Каш курортного города Анталья. Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

Ранее ученые выяснили, сколько людей живут в зонах опасного оседания земель.

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