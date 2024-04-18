Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы мог скрыться из Московского региона

Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы гражданин Азербайджана Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там подчеркнули, что мужчина, вероятно, скрылся из Московского региона.

До этого стало известно, что предполагаемый убийца мужчины в Москве на парковке после совершения преступления несколько раз менял машины, чтобы скрыться.

Также сообщалось, что Следственный комитет заменил на более тяжкую уголовную статью в деле об убитом в Люблино москвиче Кирилле Ковалеве.

18 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Ковалева зарезали возле дома его невесты в Люблино после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, припарковавшим машину на тротуаре перед подъездом. Мотоциклиста избили и ударили ножом.

Как пишут СМИ, в убийстве подозревают гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что подозреваемый — гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

Ранее брат Ковалева Евгений назвал «Газете.Ru» настоящую причину конфликта, в ходе которого погиб его родственник.