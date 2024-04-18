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В Петербурге подросток выстрелил в мужчину и сдался полиции на следующий день

В Петербурге школьник с повинной пришел в МВД после стрельбы

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Shutterstock

Школьник из Петербурга обратился в полицию и заявил, что он обстрелял местного жителя. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Новоизмайловском проспекте. Мужчину госпитализировали после того, как неизвестный открыл по нему стрельбу из газового пистолета. В результате человек получил ушиб и химический ожог лица.

На следующий день в полицию обратился 17-летний подросток. По словам девятиклассника, это он трижды выстрелил в мужчину.

«Пистолет у школьника изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения», – сообщается в публикации.

Известно, что на молодого человека уже обращали внимание в правоохранительных органах. Школьнику ограничивали досуг и устанавливали особые требования к поведению из-за кражи.

До этого в Петербурге задержали устроившего стрельбу мужчину. Во время дорожного конфликта он достал пистолет. По предварительной информации, это произошло после того, как его оппонент пошел на него с ножом. Сам задержанный строил политическую карьеру, но за два года до инцидента перестал заниматься этим.

Ранее в Приморье подросток обстрелял здание школы.

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