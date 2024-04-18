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В Крыму задержали функционеров неонацистской структуры

«Известия»: силовики задержали в Крыму 12 функционеров «Белой масти»

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Андрей Стенин/РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию, в ходе которой задержали 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры «Белая Масть». Об этом пишет газета «Известия» в своем Telegram-канале.

По данным издания, были проведены обыски по месту жительства фигурантов. У них были изъяты оружие, экстремистская литература, ножи, кастеты, а также атрибутика с лозунгами в поддержку националистов с Украины и идеологов фашизма.

Также силовики обнаружили средства связи, которые фигуранты использовали для распространения экстремистских материалов. В газете отметили, что в телефонах задержанных нашли переписки с лидерами Вооруженных сил Украины ВСУ, «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) и «Азова» (организация запрещена в России).

«Отмечается, что основатель крымской группировки «Белая масть» — 24-летний Михаил Мауров. По заданию куратора ВСУ, мужчина должен был сформировать отряд националистов в Крыму и перебросить их на Украину для участия в боевых действиях против РФ», — пишет издание.

В настоящее время решается вопрос касательно возбуждения нескольких уголовных дел.

До этого в ФСБ сообщили, что житель чукотского Анадыря подозревается в финансировании запрещенного в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в Ростовской области задержали члена украинского батальона.

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