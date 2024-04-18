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Около нефтебазы в Воронеже начался мощный пожар

Shot: в Воронеже около нефтебазы загорелся ангар с пиломатериалами и станками

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Телеграм-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа»

Около нефтебазы в Воронеже начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, возгорание произошло в ангаре с пиломатериалами и станками.

«Сильный пожар в Воронеже недалеко от местной нефтебазы — на Новосибирской улице загорелся ангар с пиломатериалами и станками», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв перед началом пожара около 21:25 часов мск.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ уничтожили беспилотник над Воронежем. Он говорил, что при падении беспилотника было повреждено промышленное здание.

Гусев также сообщал, что четыре жилых дома были повреждены в Воронеже в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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