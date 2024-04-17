На митинге в Тбилиси задержали мужчину с холодным оружием

МВД Грузии сообщило о задержании двух мужчин на митинге против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что у одного из задержанных обнаружили холодное оружие.

До этого в Тбилиси у Дома правительства начались столкновения между протестующими против законопроекта об иностранных агентах и сотрудниками полиции.

17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах.

В этот же день грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции были задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.