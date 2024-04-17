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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в мае

Синоптик Шувалов: есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае в Москве

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Столбики термометров в Москве могут подняться до +30°C уже в мае. О возможном приходе жары в гости к столице предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, чьи слова передает ТАСС.

«Есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае», — полагает метеоролог.

В качестве примера аналогичного раннего потепления он привел погодную ситуацию в 2007 году.

«Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30-35 градусов», — подчеркнул Шувалов.

По оценке синоптика, температурные рекорды в Москве могут быть побиты в июне и июле, так как волны тепла становятся все более агрессивными.

Так, температура воздуха в два первых летних месяца точно достигнет +30...+35°C, резюмировал он.

Перед этим главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, надолго ли в столице задержится дождливая погода. По ее словам, дождливая погода в Москве может сохраниться до конца апреля.

Ранее москвичей предупредили о неустойчивом атмосферном давлении на этой неделе.

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