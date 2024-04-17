В районе улицы Соарелуй в Кишиневе проходит операция спецназа. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

По информации издания, в районе перекрыты дороги. Рядом с ним находятся два лицея — Litterarum и «Траян». Спецназовцы прочесывают местность.

Как пишет «Sputnik Молдова», утром 17 апреля в полицию поступил сигнал о том, что неизвестные захватили одного или нескольких заложников. Подтверждений данной информации нет.

В феврале сообщалось, что немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека — мужчина и женщина.

До этого 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию, устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. В результате инцидента был ранен один из пассажиров. В прокуратуре Молдавии заявили, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

Ранее у здания правительства Армении произошла стрельба.