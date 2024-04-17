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В Петербурге моющее средство разъело ребенку кожу на спине

В Петербурге ребенок получил ожоги спины от моющего средства

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FotograFFF/Shutterstock

На севере Санкт-Петербурга двухлетняя девочка получила ожоги спины и ягодицы от антижира. Об этом сообщает «Мойка78».

Как стало известно изданию, инцидент произошел вечером 16 апреля. Ребенок поскользнулся на пролитом моющем средстве. Как оно оказалось на полу, выясняется.

На отдельных участках тела девочка получила ожог третьей степени. Общая площадь поражения составила 5%. Ребенок госпитализирован.

В начале апреля годовалый ребенок из Ленобласти отравился капсулой чистящего средства. ЧП произошло в Волхове, в одном из домов на Красноармейской улице. По словам матери, младенец находился в комнате и в какой-то момент попробовал бытовую химию.

До этого в Красногвардейском районе Петербурга две подруги поставили сверстника на колени и распылили ему в лицо перцовый баллончик.

По предварительной информации, восьмиклассник некоторое время встречался с одной из нападавших, он слил в сеть откровенные фотографии девочки, из-за чего подруги решили его наказать. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянка облила сожителя кипятком, чтобы вылечить от алкоголизма.

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