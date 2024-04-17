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Российского подростка обстреляли в подъезде из-за отверженной девушки

В Подольске подростка, отвергшего девушку, обстреляли в подъезде

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Depositphotos

В Подольске друзья отверженной 15-летним подростком девушки обстреляли его в подъезде дома. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации Telegram-канала, юноша отверг настойчиво проявлявшую к нему внимание девушку, и та пожаловалась на подростка своим друзьям. Сначала они обругали молодого человека в социальных сетях, но затем решили пойти дальше.

Друзья девушки подкараулили несовершеннолетнего в подъезде и обстреляли его из пневматического пистолета, сообщает «МК: срочные новости». В подростка попало пять пуль.

Сообщается, что одна из пуль застряла возле кости юноши. Есть вероятность, что ему потребуется операция. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Ленобласти 18-летний юноша выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета. В результате врачи диагностировали у несовершеннолетнего рваную рану лба.

Ранее в Приморье подросток обстрелял здание школы.

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