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В Госдуме предложили разгрузить судей благодаря ИИ

Лидер «Новых Людей» Нечаев предложил верховному судье РФ использовать ИИ в суде

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Лидер партии «Новые Люди» Алексей Нечаев предложил верховному судье России Ирине Подносовой использовать искусственный интеллект (ИИ) в судах при рассмотрении мелких тяжб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатский запрос.

«ИИ мог бы заменить судью по вынесению решений по высокочастотным делам, в которых отсутствуют сопутствующие факторы и решения принимаются на основе анализа больших массивов данных и судебной практике», — пишет Нечаев в запросе.

Нечаев отметил, что российские судьи сталкиваются со значительным массивом бумажной работы, а в 2022 году суды России на разных уровнях ежедневно рассматривали до 111 тыс. дел ежедневно.

Лидер партии обратился к Подносовой с предложением рассмотреть эту инициативу и проработать данный эксперимент с профильными федеральными органами исполнительной власти.

До этого Совет Федерации одобрил назначение заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя суда.

Ранее в России сократилось число обвинительных приговоров.

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