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На Украине хотят быстрее увольнять граждан с российским паспортом

На Украине хотят упростить законы, чтобы проще увольнять граждан с паспортом РФ

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РИА «Новости»

Власти Украины могут изменить законодательство, чтобы упростить рассмотрение в судах дел об увольнении с государственной службы украинцев, подозреваемых в наличии российского гражданства. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил член комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Роман Бабий.

«Один из вариантов — это законодательным образом изменить для этой категории дел стандарт доказывания, [это] может кое-что облегчить», — заявил он.

Депутат добавил, что в настоящее время в украинских судах такие дела рассматривают фактически по принципу «слово против слова».

10 января бывший судья Верховного суда Украины Богдан Львов, уволенный по обвинению в наличии гражданства России, добился восстановления в должности и выплаты компенсации за месяцы «вынужденного прогула».

3 октября Служба безопасности Украины заявила, что у Львова есть паспорт РФ. Через два дня со второй попытки Верховный суд Украины отчислил Львова из штата.

9 ноября Богдан Львов потребовал восстановить его на работе, отрицая наличие у второго гражданства.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства для граждан Украины.

Ранее Рогов заявил, что посольства Украины в ЕС смогут аннулировать паспорта украинцев.

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