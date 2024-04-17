Российские врачи удалили у пациентки две опухоли весом 17 кг

Кузбасские медики прооперировали женщину с гигантскими опухолями яичников, общий вес новообразований составил более 17 кг. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

40-летняя жительница Кузбасса за год набрала несколько лишних килограммов, женщина обратила внимание на то, что ее живот стремительно увеличивается в размерах и обратилась к врачу.

В ходе процедуры УЗИ медики обнаружили две огромные опухоли в области малого таза, одно новообразование разрослось почти на 60 см, заполнив брюшную полость, диаметр второго — 15 см, их общий вес составлял более 17 кг.

Чтобы избавить пациентку от опухолей, потребовалась двухчасовая операция. Глава кузбасского Минздрава Дмитрий Беглов призвал женщин не пренебрегать своим здоровьем и регулярно проходить диспансеризацию и посещать гинеколога.

Ранее в Набережных Челнах врачи удалили пациенту опухоль и более 150 камней из мочевого пузыря.