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В здании банка Омска произошел взрыв

В Омске грабитель взорвал банкомат с 1,5 млн рублей

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Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП/VK

В Омске мужчина взорвал банкомат, пытаясь похитить из него деньги. Первые фото случившегося разместил паблик «Омск ВК» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в отделении банка в доме 26/3 по улице Краснознаменной в Амурском поселке. По информации жителей близлежащих домов к месту ЧП, около восьми утра они услышали громкий хлопок. После этого к зданию банка съехались машины экстренных служб.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что таким образом злоумышленник пытался забрать из банкомата более 1,5 млн рублей. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение кражу в особо крупном размере».

«Злоумышленнику не удалось похитить деньги — система безопасности в очередной раз подтвердила свою эффективность. Распространяемые в сети фото с разбросанными купюрами — фейк и не имеют отношения к случившемуся», — рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Ранее в Екатеринбурге задержали грабителя банка, вынесшего из кассы 5 млн рублей.

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