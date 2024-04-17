В один из микрорайонов Кургана продолжает прибывать вода

В микрорайне Кургана Тополя продолжает повышаться уровень воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

По информации горадминистрации, вода уже подходит к школе в микрорайоне Тополя.

«Вниманию жителей микрорайона Тополя. Вода продолжает заходить в ваш микрорайон, уже подступает к школе. Эвакуируйтесь без промедления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 часов (06:00 часов мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08:00 часов (06:00 часов мск) вторника увеличился до 742 сантиметров.

До этого региональный главк МЧС сообщал, что в Курганской области подтопленными остаются более 660 жилых домов и свыше 2370 дачных.

Речь идет о Белозерском, Притобольном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском округах и городе Курган.

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