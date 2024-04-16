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В Грузии у здания парламента произошло столкновение полиции с митингующими

ТАСС: у здания грузинского парламента произошла драка полиции с митингующими

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«Газета.Ru»

Митингующие у служебного входа в парламент Грузии устроили драку с сотрудниками полиции, где рассматривается законопроект об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, участники акции, в основном представители «Новой» партии, расположились у служебного входа, чтобы помешать депутатам и сотрудникам парламента покинуть место работы. Правоохранители попросили их отойти от входа, но те отказались, после чего началась потасовка.

О задержанных не сообщается.

16 апреля спикер законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что парламент Грузии планирует проголосовать в первом чтении по закону об иностранных агентах на пленарном заседании.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиционеры в Грузии пообещали устроить «самую кровавую ночь века».

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