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Стал известен основной досуг Блиновской в СИЗО

Shot: большую часть времени Блиновская изучает законодательство по теме СВО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская, которая находится в СИЗО Печатники, большую часть времени изучает законодательство по теме специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что Блиновская носит спортивный костюм и единственная из сокамерниц не пользуется косметикой.

13 апреля Shot писал, что Алексей Блиновский — муж обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской — решил отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО.

8 апреля Блиновской разрешили позвонить детям.

До этого Арбитражный суд Москвы отклонил иск Блиновской, в котором она просила признать незаконным решения столичной налоговой инспекции №6, привлекшей ее к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее юрист объяснил, как участие мужа Блиновской в СВО отразится на ее сроке.

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