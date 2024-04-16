В Москве мужчину дважды переехало такси

В Москве мужчина дважды попал под колеса разных автомобилей, когда пересекал проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 16 апреля у дома 57 по Кутузовскому проспекту. Таксист на автомобиле марки «Хендэ» наехал на пешехода, который пересекал дорогу. Сразу после этого на мужчину наехал другой автомобиль такси, следовавший за первым.

По предварительным данным, спасти пострадавшего не получилось.

В пресс-службе ведомства обратились к пешеходам, попросив быть внимательнее на дорогах и переходить скоростные магистрали только в положенных для этого местах.

Накануне похожий случай произошел в Северной столице: в Санкт-Петербурге женщину госпитализировали в больницу после наезда сразу двух автомобилей. Пострадавшую в тяжелом состоянии забрали на «скорой» в больницу.

Ранее в Ярославе мужчина переехал бывшую сожительницу на машине.