Глава МЧС прибыл в Курган

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган на фоне ухудшения обстановки с паводком. Об этом пишет ТАСС.

«Он проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, лично проконтролирует работу по оказанию помощи населению, проведение превентивных мероприятий», — рассказали в пресс-службе МЧС.

До этого почти 13 тыс. жителей Курганской области были эвакуированы из-за паводка.

Вечером 15 апреля уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 716 сантиметров и продолжил расти.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов РФ названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.