Петербуржец с собакой открыл стрельбу на пункте выдачи Ozon из-за замечания питомцу

В Петербурге мужчина с собакой открыл стрельбу в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Ozon из-за замечания питомцу. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел на Заневском проспекте. Сотрудник пункта выдачи заказов высказал замечание питомцу мужчины, пришедшего за своей посылкой с собакой, и тот в ответ несколько раз выстрелил в сторону работника из аэрозольного пистолета.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы инцидента отделались испугом.

Сотрудники правоохранительных органов забрали нападавшего в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что оружие у агрессора изъяли.

До этого в Ингушетии пьяный мужчина обстрелял из ружья машину с ребенком после конфликта с собутыльником. Он схватил ружье «Сайга-12» и открыл огонь по автомобилю приятеля.

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