Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волна паводка идет на юго-запад Оренбургской области

Жителей Илекского района Оренбургской области предупредили об угрозе паводка

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководство Илекского района Оренбургской области сообщило, что уровень воды в реке Урал и ее притоках начал подниматься рядом с расположенными здесь населенными пунктами. Заявление с соответствующим содержанием появилось в Telegram-канале районной администрации.

В публикации уточняется, что вечером 14 апреля река Урал вышла из берегов в районе села Подстепки. По состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 мск) подъем уровня воды в соответствующей части реки составил 10 см.

«Жителям села предложено покинуть свои дома», — говорится в заявлении.

При этом утром в селе Нижнеозерное также был зафиксирован подъем уровня воды в реке Урал. Данный показатель увеличился на 23 см.

Более того, в 9:00 по местному времени (7:00 мск) уровень воды около дамбы в селе Сладково вырос на 25 см. Тогда же подъем уровня воды в озере Пряничное, расположенном рядом с селом Мухраново, составил 31 см.

Уровень воды в реке около села Илек, который является центром района, не менялся с 8 апреля. Все это время он держался на опасной отметке в 892 см.

Ранее в РФ подсчитали, сколько жилых домов оказались подтоплены из-за весеннего паводка.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами