Волна паводка идет на юго-запад Оренбургской области

Руководство Илекского района Оренбургской области сообщило, что уровень воды в реке Урал и ее притоках начал подниматься рядом с расположенными здесь населенными пунктами. Заявление с соответствующим содержанием появилось в Telegram-канале районной администрации.

В публикации уточняется, что вечером 14 апреля река Урал вышла из берегов в районе села Подстепки. По состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 мск) подъем уровня воды в соответствующей части реки составил 10 см.

«Жителям села предложено покинуть свои дома», — говорится в заявлении.

При этом утром в селе Нижнеозерное также был зафиксирован подъем уровня воды в реке Урал. Данный показатель увеличился на 23 см.

Более того, в 9:00 по местному времени (7:00 мск) уровень воды около дамбы в селе Сладково вырос на 25 см. Тогда же подъем уровня воды в озере Пряничное, расположенном рядом с селом Мухраново, составил 31 см.

Уровень воды в реке около села Илек, который является центром района, не менялся с 8 апреля. Все это время он держался на опасной отметке в 892 см.

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