Стало известно, сколько человек находится на захваченном Иране судне

Оператор захваченного Ираном судна компании MSC рассказал, что на борту находятся 25 членов экипажа. Об этом пишет ТАСС.

Контейнеровоз MSC Aries принадлежит компании Gortal Shipping Inc, аффилированной с Zodiac Maritime и зафрахтованной MSC. Сообщается, что представители иранских властей высадились с вертолета на борт судна, когда оно проходило через Ормузский пролив около 5:43 мск.

«Мы тесно сотрудничаем с компетентными органами, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение судна», — сообщил представитель компании.

До этого Иран подтвердил захват связанного с Израилем судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Агентство Associated Press опубликовало видео высадки десанта на судно.

Возможным поводом для акции называют недавнюю ракетную атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске, здание которого было полностью уничтожено.

До этого в США заявили, что Иран может ударить по правительственным объектам Израиля.