Месси рассказал, что соседи мешали ему играть в футбол в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал, что столкнулся с проблемами с соседями, когда он выступал за французский «ПСЖ», передает ESPN.

«В Париже соседи стучали в дверь в девять или десять часов вечера. Они говорили, что моим детям не следует играть в футбол. Соседи нас беспокоили. Это влияло на выступления на поле», — сказал Месси.

За «ПСЖ» Месси выступал с 2021 по 2023 год. Он стал двукратным чемпионом Франции.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее Месси рассказал, будет ли он работать тренером.