Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие два продукта повышают риск развития рака

Healthnews: алкоголь и переработанное мясо провоцируют развитие рака

close
100%
Depositphotos

По словам онколога из США, доктора медицинских наук Николь Эндрюс, только переработанное мясо (бекон, мясные деликатесы) и алкоголь могут повышать риск развития рака. Об этом сообщает издание Healthnews.

Врач объяснила, что все виды алкоголя содержат этанол, тяжелый мутагенный фактор, который повреждает клеточную ДНК. Эндрюс уточнила, что клетки в организме человека повреждаются каждый день — этот процесс является частью естественного старения. Однако накопление таких повреждений вследствие потребления алкоголя увеличивает риск развития рака печени, молочной железы, толстой кишки, желудка, пищевода, полости рта и глотки.

Провокатором колоректального рака (рака толстого кишечника) служит переработанное мясо — продукт животного происхождения, полученный в результате засолки, консервирования, копчения, или других процессов, направленных на увеличение срока годности или усиление вкуса. Приготовление колбасы, сосисок или бекона предполагает длительное нагревание и добавление консервантов. Именно эти факторы являются онкогенными. Онколог добавила, что красное мясо (свинина, говядина и баранина) содержит гемовое железо, вещество, которое также является канцерогенным.

Ранее врач рассказал, как употребление пива влияет на здоровье костей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами