Врач рассказала, какие два продукта повышают риск развития рака

По словам онколога из США, доктора медицинских наук Николь Эндрюс, только переработанное мясо (бекон, мясные деликатесы) и алкоголь могут повышать риск развития рака. Об этом сообщает издание Healthnews.

Врач объяснила, что все виды алкоголя содержат этанол, тяжелый мутагенный фактор, который повреждает клеточную ДНК. Эндрюс уточнила, что клетки в организме человека повреждаются каждый день — этот процесс является частью естественного старения. Однако накопление таких повреждений вследствие потребления алкоголя увеличивает риск развития рака печени, молочной железы, толстой кишки, желудка, пищевода, полости рта и глотки.

Провокатором колоректального рака (рака толстого кишечника) служит переработанное мясо — продукт животного происхождения, полученный в результате засолки, консервирования, копчения, или других процессов, направленных на увеличение срока годности или усиление вкуса. Приготовление колбасы, сосисок или бекона предполагает длительное нагревание и добавление консервантов. Именно эти факторы являются онкогенными. Онколог добавила, что красное мясо (свинина, говядина и баранина) содержит гемовое железо, вещество, которое также является канцерогенным.

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