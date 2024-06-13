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Российские войска поразили место дислокации ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы России нанесли удары по месту дислокации Вооруженных сил Украины под Херсоном. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские силы ударили по месту дислокации ВСУ в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области. В результате ударов возник пожар. Всего было зафиксировано более десяти прилетов.

До этого сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 635 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Донецкой народной республике (ДНР).

Минобороны РФ также заявило, что подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции в Харьковской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю.

Ранее генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на фронте.

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