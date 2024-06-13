Киев хочет продать 19 предприятий на $5 млрд

Украина планирует продать почти два десятка государственных предприятий на $5 млрд, чтобы закрыть дыру в бюджете. Об этом стало известно британскому изданию Times.

С лета 2024 года Украина продаст по меньшей мере 19 государственных компаний, чтобы восполнить дефицит военного бюджета в £3,9 млрд ($4,98 млрд) и привлечь экономические инвестиции, говорится в статье.

По информации Times, будет продана самая большая в Европе компания по добыче титана и циркония «Объединенная горно-химическая компания», отель «Украина» в центре Киева и торговый центр Ocean plaza.

В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более $43 млрд.

13 июня сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе саммита G7 в Италии объявит о решении выделить Украине £242 млн.

12 июня стало известно, что страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

Ранее США оценили ситуацию с выделением Украине $50 млрд кредитной помощи.