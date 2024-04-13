Власти Курской области сообщили об очень большой массе воды, идущей на Курган

Длина волны, которая идет на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30-50 км. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС, передает ТАСС.

Он рассказал, что в рамках соглашения с Казахстаном предусматривалось, что сброс воды будет происходить на уровне 70 метров кубических в секунду. Для того, чтобы вода «поперла», необходимо 2 300, то есть в 45 раз больше, отметил губернатор.

«Вся масса воды пошла сюда, <…> сейчас уже меньше, но еще достаточно много. Вода идет в виде змеи, есть голова паводка, есть хвост паводка, <…> длина 30-50 километров, масса воды очень большая», — цитирует Шумкова агентство.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 416 см.

Как сообщал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, паводковые воды придут в Курган через четыре дня.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.