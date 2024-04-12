МИД опроверг информацию о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении

Заявления западных СМИ о приостановке выдачи российских виз гражданам Туркмении не соответствуют действительности. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

«О том, что новость является откровенным фейком, свидетельствует, например, и статистика только по одной категории виз — учебных», – заявили в дипломатическом ведомстве. Там отметили, что за последние недели посольством РФ в Туркменистане выдано 566 соответствующих виз, а на апрель 2024 года для оформления на прием записано более тысячи.

До этого в МИД указали, что в сети появилась ложная информация, распространенная со ссылкой на анонимные источники «Хроникой Туркменистана» о якобы обсуждении Душанбе и Москвой возможности приостановки выдачи виз туркменским гражданам.

До этого Туркменистан заявил о готовности оказывать любую необходимую помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

До этого россиянам рассказали, как быстро оформить европейскую визу.

Ранее россиянам посоветовали, куда поехать без визы на майские праздники.