Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД опроверг информацию о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении

МИД: публикации о приостановке выдач виз РФ гражданам Туркмении являются фейком

close
100%
Shutterstock

Заявления западных СМИ о приостановке выдачи российских виз гражданам Туркмении не соответствуют действительности. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

«О том, что новость является откровенным фейком, свидетельствует, например, и статистика только по одной категории виз — учебных», – заявили в дипломатическом ведомстве. Там отметили, что за последние недели посольством РФ в Туркменистане выдано 566 соответствующих виз, а на апрель 2024 года для оформления на прием записано более тысячи.

До этого в МИД указали, что в сети появилась ложная информация, распространенная со ссылкой на анонимные источники «Хроникой Туркменистана» о якобы обсуждении Душанбе и Москвой возможности приостановки выдачи виз туркменским гражданам.

До этого Туркменистан заявил о готовности оказывать любую необходимую помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

До этого россиянам рассказали, как быстро оформить европейскую визу.

Ранее россиянам посоветовали, куда поехать без визы на майские праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами