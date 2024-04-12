Мошенники оставили 87-летнюю блокадницу без жилья и денег

В Татарстане 87-летняя блокадница осталась без единственного жилья и денег, пообщавшись с мошенниками. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, злоумышленники регулярно с ноября 2023 года по март 2024 года связывались с пенсионеркой, которая является ветераном труда и жительницей блокадного Ленинграда. Мошенники убедили пожилую женщину продать квартиру, которая была ее единственным жильем. Вырученные 3,3 млн рублей обманутая россиянка передала преступникам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Зеленодольская городская прокуратура провела проверку и направила в городской суд иск с требованием о признании договора купли-продажи на квартиру блокадницы недействительным. Сообщается, что сейчас заявление рассматривают.

Ранее российский студент набрал кредитов и отдал 328 тысяч рублей мошенникам.