Пожарные спасли быка, застрявшего в грязной реке

В Англии пожарные спасли быка, который пытался перейти реку и застрял в грязной воде, пишет издание UPI.

Как рассказали в пожарно-спасательной бригаде в графстве Дарем, им позвонил фермер, сообщивший, что ему нужна помощь. По телефону мужчина рассказал, что его бык был на выгуле рядом с местной рекой, когда решил перейти ее. Правда, оказавшись на середине пути, животное застряло в грязной воде.

Пожарные накинули веревку быку на шею и смогли довести его до кромки воды, однако полностью выбраться на берег он так и не смог. Пришлось вызывать специальное оборудование, с помощью которого животное подняли и поставили на сушу.

«Река была очень разливной и быстротекущей, а все берега были покрыты глубокой грязью, так что это была довольно сложная работа», — рассказали спасатели.

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