Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасли быка, застрявшего в грязной реке

UPI: в Британии пожарные помогли быку, который застрял в грязной реке, пытаясь ее перейти

close
100%
County Durham & Darlington Fire & Rescue Service/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии пожарные спасли быка, который пытался перейти реку и застрял в грязной воде, пишет издание UPI.

Как рассказали в пожарно-спасательной бригаде в графстве Дарем, им позвонил фермер, сообщивший, что ему нужна помощь. По телефону мужчина рассказал, что его бык был на выгуле рядом с местной рекой, когда решил перейти ее. Правда, оказавшись на середине пути, животное застряло в грязной воде.

Пожарные накинули веревку быку на шею и смогли довести его до кромки воды, однако полностью выбраться на берег он так и не смог. Пришлось вызывать специальное оборудование, с помощью которого животное подняли и поставили на сушу.

«Река была очень разливной и быстротекущей, а все берега были покрыты глубокой грязью, так что это была довольно сложная работа», — рассказали спасатели.

Ранее пожарные спасли собаку с застрявшей в автомобильном колесе головой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами